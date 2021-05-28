Pet-friendly. Каждый третий россиянин хотел бы брать на работу любимого питомца

Из-за пандемии многие россияне изменили формат работы — они больше времени проводили дома, в том числе со своими питомцами. Постепенно привыкнув к этому, теперь каждый третий житель страны хотел бы иметь возможность брать в офис своих домашних животных.
Как сообщает 28 мая РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру»,
Активнее всего за pet-friendly-офисы выступают россияне в возрасте 25–34 года —
В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе — каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.
Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях. По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у
Ранее «Фонтанка» писала, что к 1 декабря в России должны разработать правила учёта домашних животных.