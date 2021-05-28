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Pet-friendly. Каждый третий россиянин хотел бы брать на работу любимого питомца

Идею разрешить брать с собой в офис домашних животных поддерживают 31% россиян

Из-за пандемии многие россияне изменили формат работы — они больше времени проводили дома, в том числе со своими питомцами. Постепенно привыкнув к этому, теперь каждый третий житель страны хотел бы иметь возможность брать в офис своих домашних животных.

Как сообщает 28 мая РИА Новости со ссылкой на исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру», 31 % опрошенных хотел бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность. В большей степени эту идею поддерживают женщины — 67 % против 33 % мужчин, — говорится в отчете по данным онлайн-опроса 2 225 респондентов 22–26 мая во всех регионах страны.

Активнее всего за pet-friendly-офисы выступают россияне в возрасте 25–34 года — 45 %, в меньшей степени готовы разделить рабочий процесс с животными работники старше 45 лет — таких всего 21 %.

В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе — каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.

Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях. По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 61 % россиян, причем кошки популярнее собак — их доля составляет 54 % против 38 %.

Ранее «Фонтанка» писала, что к 1 декабря в России должны разработать правила учёта домашних животных.

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Комментарии (2)

guess
Но у каждого второго из-за экологии, гмо еды и прочей пальмы аллергия на шерстяных.
А с приходом лета от каждого третьего россиянина разит ядренным потом, добавить к этому еще и псовые ароматы или амбре от точечных ударов котиков, которые наперегонки начнут доказывать, что офис это Их территория... тут как минимум светит смена гендира.. На Запашного или Кухлачева))
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