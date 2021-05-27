В Петербурге после ДТП на Ленинском проведут внеплановую проверку общественного транспорта

Как рассказал чиновник 27 мая на своей странице в соцсети, помимо проверки, пройдут медосмотры водителей и машинистов.
Около 10 часов утра 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина двухсекционный автобус врезался в опору городского электрического транспорта, попутно сбив пешехода. ДТП попало в объективы десятка камер. Машина буквально обняла столб, взобравшись на него передней частью и повиснув в воздухе. Со столба автобус снимали краном и эвакуатором, операция заняла больше часа.
Пострадали шесть человек, включая водителя. Причина произошедшего пока неизвестна. В пресс-службе перевозчика утверждают, что автобус вышел на маршрут исправным, водитель чувствовал себя хорошо и отдыхал перед рейсом два дня.