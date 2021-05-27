РФПИ договорился с UNICEF о поставке 220 млн доз «Спутника V». Осталось получить одобрение ВОЗ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) подписали соглашение для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба РФПИ.



Поставки для UNICEF, однако, станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). Заявка в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» была подана ещё в октябре 2020 года. «Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем», — отметили в РФПИ.

