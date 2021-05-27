РФПИ договорился с UNICEF о поставке 220 млн доз «Спутника V». Осталось получить одобрение ВОЗ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF) подписали соглашение для поставок 220 миллионов доз двухкомпонентной российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба РФПИ.
Поставки для UNICEF, однако, станут возможны после внесения вакцины в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации (Emergency Use Listing, EUL). Заявка в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» была подана ещё в октябре 2020 года. «Решение ВОЗ ожидается в ближайшем будущем», — отметили в РФПИ.
Также ведутся переговоры о возможности включения первой российской вакцины в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX (возглавляется GAVI, Коалицией за инновации для подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ) совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов.
Ранее о необходимости ускорить процедуру преквалификации ВОЗ заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
В сводной таблице вакцин Всемирной организации здравоохранения от 18 мая фигурируют два российских препарата: Центра