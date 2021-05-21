Голикова поторопила ВОЗ с процедурой преквалификации COVID-вакцин

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая, призвала ВОЗ быстрее принять решение, которое могло бы вписать «Спутник V» во всемирную инициативу по обеспечению доступности вакцин против COVID-19.
«Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту <...> Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширения списка вакцин в портфеле указанного механизма», — приводит её слова «Интерфакс».
В сводной таблице вакцин Всемирной организации здравоохранения от 18 мая фигурируют два российских препарата: Центра им. Гамалеи («Спутник V») и центра «Вектор» («ЭпиВакКорона»). Процесс одобрения «Спутник V» пока не завершён, специалисты изучают клинические данные в «предварительном порядке сертификации», последней датой инспекций указан июнь, также ВОЗ требует дополнительных данных. «Вектору» до одобрения ещё далеко, выполнен только один пункт — ответ на выражение заинтересованности ВОЗ (ещё в январе).