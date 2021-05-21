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Голикова поторопила ВОЗ с процедурой преквалификации COVID-вакцин

Вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению 21 мая, призвала ВОЗ быстрее принять решение, которое могло бы вписать «Спутник V» во всемирную инициативу по обеспечению доступности вакцин против COVID-19.

«Видим резервы для повышения практической отдачи от деятельности образованной в прошлом году инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и ее вакцинному компоненту <...> Нужно ускорить в ВОЗ процедуру преквалификации новых вакцин, расширения списка вакцин в портфеле указанного механизма», — приводит её слова «Интерфакс».

В сводной таблице вакцин Всемирной организации здравоохранения от 18 мая фигурируют два российских препарата: Центра им. Гамалеи («Спутник V») и центра «Вектор» («ЭпиВакКорона»). Процесс одобрения «Спутник V» пока не завершён, специалисты изучают клинические данные в «предварительном порядке сертификации», последней датой инспекций указан июнь, также ВОЗ требует дополнительных данных. «Вектору» до одобрения ещё далеко, выполнен только один пункт — ответ на выражение заинтересованности ВОЗ (ещё в январе).

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Комментарии (4)

Guest1234
Неужели нй непонятно, что пока все запрошенные данные не предоставим, дальше не продвинемся? К чему эти призывы? Давно надо было предоставить все данные, уже одобрили бы спутник.
vader
Почему-то все забыли, что все тот же ВОЗ раздавал деньги государствам для "поддержки" еще в марте прошлого года. Условием было признание страшного и ужасного вируса. В Беларуси сначала людей просто лечили, а потом сообразили, что остаются без куска то ли в 10, то ли в 100 миллионов, уже не помню, и тут же у них началась эпидемия.

Абсолютно та же история со Швецией и Чехией.
nuga
МВФ поставил на кон 50 млрд долларов первым траншем для глобальной вакцинации 60% населения планеты к середине следующего года.Вот и все объяснение,что все расквакались о принуд вакцинах.Торопятся деньги заработать.Здоровьем и жизнью будет расплачиваться маленький человек бесплатно,
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