Омбудсмен по правам человека в Петербурге попросил главу МВД перестать принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных с паспортом

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, обеспокоенный жалобами горожан о принудительной дактилоскопии граждан в полиции, обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой пресечь подобную практику и предотвратить такие нарушения в будущем.

«Продолжают поступать жалобы на действия сотрудников отделов полиции по принудительному дактилоскопированию и фотографированию административно задержанных. В заявлениях отмечается, что обвиняемые в административных правонарушениях граждане имели при себе паспорта, по которым можно было установить их личности», — говорится в сообщении омбудсмена на его официальном сайте 27 мая.