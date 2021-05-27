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Омбудсмен по правам человека в Петербурге попросил главу МВД перестать принудительно брать отпечатки пальцев у задержанных с паспортом

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, обеспокоенный жалобами горожан о принудительной дактилоскопии граждан в полиции, обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой пресечь подобную практику и предотвратить такие нарушения в будущем.

«Продолжают поступать жалобы на действия сотрудников отделов полиции по принудительному дактилоскопированию и фотографированию административно задержанных. В заявлениях отмечается, что обвиняемые в административных правонарушениях граждане имели при себе паспорта, по которым можно было установить их личности», — говорится в сообщении омбудсмена на его официальном сайте 27 мая.

Отмечается, что первые жалобы на то, что отпечатки пальцев берут принудительно, поступили от задержанных 21 апреля на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

«Поскольку обратившиеся к уполномоченному граждане на момент доставления в отделы полиции имели при себе паспорта, что позволяло установить их личности, согласия на дактилоскопирование и фотографирование не давали, сотрудники полиции не имели оснований для применения в отношении них указанных процедур, и, как следствие, не вправе хранить и использовать данную информацию, полученную без законных оснований», — отмечает Шишлов.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудникам полиции предоставлено право производить дактилоскопирование и фотографирование задержанных по подозрению в совершении преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания достоверно установить их личность не представилось возможным.

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Комментарии (4)

Поем Колбасу
Требую потребовать аналогичного от консульств (визовых центров)!
Piter Russo
Если человек никогда ранее не дактилоскопировался, каким образом установят его личность? Чего-то не понятно...
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