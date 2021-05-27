Майор петербургского УгРо хотел домой, но суд отправил его в СИЗО из-за «самоката» на 10 млн

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Сенновскому. Сотрудника полиции задержали после наводки бойца ЧВК.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 мая, майор уголовного розыска был задержан накануне в Пулково. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.



«Фонтанка» подробно писала, как полицейский стал героем криминальной хроники. Ему не повезло встретить 33-летнего петербуржца Александра Нежельского, который в перерывах между командировками своей ЧВК решил заработать на страхе уголовного преследования петербургского бизнесмена. Коммерсант зарабатывает на криптовалюте, а в апреле к нему заглянули с обыском по банальному обналу. В поисках выхода на следствие он нашел «полковника ФСБ» Нежельского. Сначала мужчина передал ему 5 миллионов, а после требования еще пяти решил пожаловаться начальству и пришел на Литейный, 4, где и вскрылась афера, известная как «самокат». Сначала задержали при передаче денег бойца ЧВК, но ехать в СК один он не захотел и указал на товарища по «бизнесу» — Сенновского.

