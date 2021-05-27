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Майор петербургского УгРо хотел домой, но суд отправил его в СИЗО из-за «самоката» на 10 млн

Суд в Петербурге арестовал сотрудника полиции по делу о покушении на мошенничество

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Сенновскому. Сотрудника полиции задержали после наводки бойца ЧВК.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 27 мая, майор уголовного розыска был задержан накануне в Пулково. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

«Фонтанка» подробно писала, как полицейский стал героем криминальной хроники. Ему не повезло встретить 33-летнего петербуржца Александра Нежельского, который в перерывах между командировками своей ЧВК решил заработать на страхе уголовного преследования петербургского бизнесмена. Коммерсант зарабатывает на криптовалюте, а в апреле к нему заглянули с обыском по банальному обналу. В поисках выхода на следствие он нашел «полковника ФСБ» Нежельского. Сначала мужчина передал ему 5 миллионов, а после требования еще пяти решил пожаловаться начальству и пришел на Литейный, 4, где и вскрылась афера, известная как «самокат». Сначала задержали при передаче денег бойца ЧВК, но ехать в СК один он не захотел и указал на товарища по «бизнесу» — Сенновского.

Полицейский и его и защитник против меры возражали, просили домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.

Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Сенновского до 25 июля. Нежельский же отделался подпиской о невыезде.

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Комментарии (4)

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.... это сериал будет покруче, разборок Плугина с ДПС .... вспоминая Пиатровского.
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.... кстати, .... "а после требования еще пяти решил пожаловаться начальству" ? ..... прямой отсыл на куратора в ФСБ ?)))
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..... а он действительно близко знаком Вышенкову ? .... как написали в комментарии к предыдущей статье. Надеюсь он не по этому поводу был необычно .... доходчив ))) и изыскан в статье. Помножив пригожинскую жвачную клюкву с "Туристом" на ноль.
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