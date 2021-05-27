Не полковник ФСБ, а боец ЧВК. На «самокате» за 10 млн в Пулково задержаны солдат удачи и майор полиции

По информации «Фонтанки», в Пулково 26 мая около 10 часов утра, а может, около 11 — это мало имеет значения, — оперативники ФСБ категорически испортили настроение 33-летнему коренному петербуржцу Александру Нежельскому. Он только что прилетел из Москвы, сразу же встретился с петербургским бизнесменом и получил от него 5 млн рублей, что само по себе ерунда какая-то. Но есть нюанс — встречающая сторона была уверена, что передает второй транш полковнику ФСБ, и притом за решение уголовного дела по существу.
Предыстория мизансцены тоже незатейлива. Питерский коммерсант зарабатывает на криптовалюте, а в апреле к нему заглянули с обыском по банальному обналу. Он, соответственно, занервничал и стал искать выходы. Нашел. Как он думал, в лице полковника ФСБ СПб Нежельского и ему пожаловался.
Через небольшой промежуток времени на вид ответственный чин госбезопасности объявил ему цифру в 5 миллионов рублей, которую достойно и принял. Чуть позже порекомендовал добавить к своему аппетиту еще столько же и улетел на майские праздники в Каракас, Венесуэла. Где, по его словам, «выполняет спецзадания партии и правительства». Тем временем криптобизнесмен пришел на Литейный, 4, и уверенно заявил, что, по его убеждениям, сумма в 10 миллионов для полковников ФСБ явно завышена (последнее является, конечно, оценочным суждением).
Как вы понимаете, тем же утром, 26 мая, Нежельского разоблачили. С этого места начинается самое милое. Прямо в аэропорту, когда его после пары подзатыльников только-только усадили в служебное авто, он буквально взял руководство оперативно-разыскными мероприятиями в свои руки. Мол, минуточку, вы моего приятеля забыли — вон он, в той машине на стоянке скучает. Без него несправедливо.
В связи с тем, что в таких случаях желание человека в наручниках — закон, то замели и второго. А это был целый майор, старший опер Управления уголовного розыска Серега Сенновский. Вот он как раз повел себя мудро, оппонируя коллегам из реального ФСБ: «А вы по какому вопросу? Я что-то не в курсе». Тем более что находился на больничном и подрабатывал в отрыве от производства.
В Следственном комитете Петербурга товарищ Нежельский продолжил исполнять свой гражданский долг — давать правдивые показания. Суть их незамысловата: когда к нему как к полковнику ФСБ обратился знакомый, то он передал эстафетную палочку майору. Полицейский поднатужился и распознал, что ничего такого криптомастеру не грозит — обыск у него был формальный, без вредных последствий. А раз так, то предложение Нежельского заработать — заманчиво. Данная схема давно известна как «самокат».
Нежельский говорил бойко, и у него был козырь, отчего он обязательно должен быть на свободе. Он же боец того невидимого, но предельно медийного фронта, который все знают как аббревиатуру ЧВК. Бывал в Сирии, Центрально-Африканской Республике, про Венесуэлу мы указали. ЧК проверил, все авиаперелеты сходятся. «Фонтанка» имеет подтверждение, в каком именно подразделении и под чьим руководством ньюсмейкер перманентно служит, но опускает этот музыкально-брутальный бренд. Неприятно из-за одного портить репутацию остальным.
Ведь влипнув в Пулково, он не подорвал себя гранатой. Экстраполируя ситуацию на чужбину, нетрудно додумать, с какой скоростью он заговорит, попав в оборот там. А там не про «самокаты» допрашивают.
Сегодня в ночи, 27 мая, он пошел отсыпаться домой. Майор — в камеру, после чего его повезут на арест. Хотя уголовное дело по групповому мошенничеству в особо крупном размере возбуждено в отношении обоих.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»
Из прочего:
Нежельский свою жизнь в соцсетях не афиширует, у него в принципе нет аккаунтов. Если вбить его имя в поисковую строку, становится понятно, отчего он не спешит нигде регистрироваться. Имена его, его родственников и партнёров фигурируют в пабликах, посвященных мошенникам. В сообщениях также присутствуют названия строительных фирм «Комплексстрой», «Кассиопея», «Аверс». Все они ныне исключены из ЕГРЮЛ. В ООО «Комплексстрой» Нежельский являлся генеральным директором, в ООО «Кассиопея» передал своё кресло даме, в ООО «Аверс» был совладельцем. Пострадавшие от этих компаний описывают и версию схемы. Якобы Нежельский после заключения договора с заказчиком на строительство объекта создавал видимость работ, привлекая разных субподрядчиков. После получения аванса исполнители не получали денег, а заказчик — объект. Нежельский с партнерами вроде как присваивал себе средства, а компании переоформлял на номинального владельца.