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Выводов о вине родителей не делал. Следственный комитет растолковал слова Бастрыкина о казанской трагедии

В Следственном комитете заявили, что слова Бастрыкина о казанской школе вырвали из контекста

После выступления Александра Бастрыкина с критикой охраны казанской школы, где произошла стрельба, Следственный комитет опубликовал релиз с объяснением слов своего председателя: высказывание о безопасности не все интерпретировали верно.

Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 27 мая в ряде СМИ цитировали только первую часть выступления Бастрыкина, в которой он поделился разговором с директрисой, заявившей, что школа без охраны, потому что родители против.

Эту часть вырвали из контекста, оставив без внимания продолжение, утверждают в СК, в котором Бастрыкин заявил, что, несмотря на нежелание родителей сдавать деньги, договор об охране школы был, но она при этом не охранялась.

«Необходимо подчеркнуть, что председатель СК не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — говорится в заявлении.

Нападение на гимназию 175 в Казани произошло около 9:30 утра 11 мая. Юноша, который 28 апреля получил лицензию на ношение оружия, устроил стрельбу в школе, которую закончил несколько лет назад. В результате погибли две учительницы и семь школьников. Еще 18 детей были госпитализированы. Сам предполагаемый стрелок в конце апреля был отчислен из колледжа, где учился на айтишника, за систематические прогулы. На первом допросе он заявил, что осознал себя богом, а потом в нем пробудился монстр и он стал всех ненавидеть.

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Комментарии (3)

nalchik11
Раньше толмачи переводили с татарского, а теперь с бастрыкинского и по.
Когда власть имущие научатся говорить так, чтобы их понимали?
Zet
Договор об охране был, но школа не охранялась.
Занавес!
houspi
Зачем охранять школы? Это что, тюрьма или колония?
В стране в принципе не работает охрана правопорядка. Органы правопорядка есть, только они охраняют не граждан от бандитов а власть от граждан.
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