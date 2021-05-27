Выводов о вине родителей не делал. Следственный комитет растолковал слова Бастрыкина о казанской трагедии

После выступления Александра Бастрыкина с критикой охраны казанской школы, где произошла стрельба, Следственный комитет опубликовал релиз с объяснением слов своего председателя: высказывание о безопасности не все интерпретировали верно.



Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 27 мая в ряде СМИ цитировали только первую часть выступления Бастрыкина, в которой он поделился разговором с директрисой, заявившей, что школа без охраны, потому что родители против.



Эту часть вырвали из контекста, оставив без внимания продолжение, утверждают в СК, в котором Бастрыкин заявил, что, несмотря на нежелание родителей сдавать деньги, договор об охране школы был, но она при этом не охранялась.

