Предложение элитных квартир в Петербурге в первом квартале выросло на 15%, спрос — на 12%

В первом квартале 2021 года предложение петербургского жилья в сегменте «премиум» увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в конце марта на первичном рынке предлагалось 190 тыс. кв. м элитного жилья. За три месяца предложение увеличилось на 8%, а за год — на 15%.

Спрос на элитную недвижимость также вырос за год на 12%. За первый квартал 2021 года в данном сегменте было продано 180 тыс. кв. м жилья.

