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Предложение элитных квартир в Петербурге в первом квартале выросло на 15%, спрос — на 12%

В первом квартале 2021 года предложение петербургского жилья в сегменте «премиум» увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в конце марта на первичном рынке предлагалось 190 тыс. кв. м элитного жилья. За три месяца предложение увеличилось на 8%, а за год — на 15%.

Спрос на элитную недвижимость также вырос за год на 12%. За первый квартал 2021 года в данном сегменте было продано 180 тыс. кв. м жилья.

— Предложение в классе «элита» пополняется нерегулярно, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Его рост за последний год связан с выводом на рынок нескольких крупных элитных проектов.

В частности, активно развивается Петровский остров, где сейчас формируется новая элитная локация Петербурга. На него приходится 52% квартир класса премиум, проданных в первом квартале 2021 года.

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