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Экс-единоросс Анохин возглавит на выборах в Заксобрание Петербурга список партии Максима Шевченко

Бывший член «Единой России», депутат Заксобрания Андрей Анохин будет избираться в новый созыв парламента Петербурга от Российской партии свободы и справедливости. Об этом 27 мая на пресс-конференции в «Росбалте» объявил лидер политического объединения Максим Шевченко.

«Много было предложений давайте вот с нами, с нами, работайте с нами. Мы изучали реальную социальную политическую жизнь города. И я познакомился с Андреем Юрьевичем Анохиным, который привлек мое внимание своей принципиальной, жесткой, даже в чем-то рискованной борьбой против кредитного рабства, в которую обращают особенно неимущую часть населения», — рассказал Шевченко.

Он подчеркнул, что список Российской партии свободы и справедливости на выборах в Заксобрание возглавит Анохин. Спикер добавил: с кандидатами в Госдуму партия еще определяется и ждет предложений.

Об уходе из рядов «Единой России» Анохин объявил в апреле этого года. Этому предшествовал затяжной конфликт депутата с коллегами по фракции в парламенте. За последние месяцы депутаты от партии власти (которых в Мариинском дворце большинство) не поддержали ни одного предложения Анохина. Он подавал документы на праймериз «Единой России», однако ему было отказано в регистрации.

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