«Мегафон» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 46%

Чистая прибыль сотового оператора «Мегафон» по итогам I квартала 2021 года выросла на 46,1%, до 7,6 млрд рублей. Выручка компании за тот же период выросла на 2% и составила 81,1 млрд рублей.
Как сообщили в «Мегафоне» 27 мая, сервисная выручка компании за I квартал увеличилась на 0,9%, до 74,1 млрд рублей. Это в компании связывают с ростом выручки от передачи данных и цифровых услуг, в том числе решений для удаленной работы, аналитических сервисов с использованием больших данных, а также контент-услуг, в том числе группы START, совладельцем которой оператор стал в октябре 2020 года.
На сервисную выручку продолжают негативно влиять несколько факторов. Это сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов, снижение активности абонентов и оптимизация их трат на услуги. При этом постепенно восстанавливается активность покупателей, в том числе в розничной сети. Клиенты активно покупают дорогие смартфоны и услуги в салонах связи. Так, выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 14,4%, до 7 млрд рублей.
Несмотря на снижение выручки по итогам коронавирусного 2020 года, «Мегафон» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, до 26,6 млрд рублей. В России у оператора 70,5 млн абонентов