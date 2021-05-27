FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
ТЕМА ДНЯ

Авария на Ленинском. Последние новости

А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

«Мегафон» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 46%

Чистая прибыль «Мегафона» за квартал выросла на 46%

Чистая прибыль сотового оператора «Мегафон» по итогам I квартала 2021 года выросла на 46,1%, до 7,6 млрд рублей. Выручка компании за тот же период выросла на 2% и составила 81,1 млрд рублей.

Как сообщили в «Мегафоне» 27 мая, сервисная выручка компании за I квартал увеличилась на 0,9%, до 74,1 млрд рублей. Это в компании связывают с ростом выручки от передачи данных и цифровых услуг, в том числе решений для удаленной работы, аналитических сервисов с использованием больших данных, а также контент-услуг, в том числе группы START, совладельцем которой оператор стал в октябре 2020 года.

На сервисную выручку продолжают негативно влиять несколько факторов. Это сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов, снижение активности абонентов и оптимизация их трат на услуги. При этом постепенно восстанавливается активность покупателей, в том числе в розничной сети. Клиенты активно покупают дорогие смартфоны и услуги в салонах связи. Так, выручка от продажи оборудования и аксессуаров выросла на 14,4%, до 7 млрд рублей.

Несмотря на снижение выручки по итогам коронавирусного 2020 года, «Мегафон» увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, до 26,6 млрд рублей. В России у оператора 70,5 млн абонентов

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AVasil
Догадываюсь, из чего складывается этот доход.
Не позже чем вчера обнаружил от них смс-ку, что "завтра будет произведено списание...". Никаких платных подписок у меня нет, то есть, это я так думал. Оказывается, есть. Три месяца назад они меня автоматически, без моего согласия, но с уведомлением, подписали на платный сервис с предоставлением двухмесячного бесплатного периода. А потом, когда два месяца кончилось, перевели его на платную основу и начали списывать деньги. Списать успели один раз, 399 р. Вот сижу и жумаю, мошенничество это или нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний