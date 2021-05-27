«Мегафон» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 46%

Чистая прибыль сотового оператора «Мегафон» по итогам I квартала 2021 года выросла на 46,1%, до 7,6 млрд рублей. Выручка компании за тот же период выросла на 2% и составила 81,1 млрд рублей.



Как сообщили в «Мегафоне» 27 мая, сервисная выручка компании за I квартал увеличилась на 0,9%, до 74,1 млрд рублей. Это в компании связывают с ростом выручки от передачи данных и цифровых услуг, в том числе решений для удаленной работы, аналитических сервисов с использованием больших данных, а также контент-услуг, в том числе группы START, совладельцем которой оператор стал в октябре 2020 года.

