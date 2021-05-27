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Азербайджан взял в плен шестерых солдат Армении

Сразу шесть военнослужащих вооружённых сил Армении взяты в плен военными Азербайджана в ночь на 27 мая. Об этом в четверг сообщил «Фонтанке» бывший спецпредставитель президента Нагорно-Карабахской республики по особым поручениям Борис Авакян.

«В приграничной зоне с Азербайджаном на территории Армении были взяты в плен шесть военнослужащих ВС Армении. Это рядом с озером Севан. Населённый пункт Вартенис. Азербайджанские ВС вторглись на территорию Армении, продвинулись вглубь на 3–5 километров, аргументируя это тем, что идёт «уточнение границ». Вчера в этих приграничных конфликтах было убито два солдата. Сегодня взяли шестерых. Минобороны Азербайджана утверждает, что группа занималась минированием дорог, которые вели к подразделениям ВС Азербайджана. Ситуация максимально напряжённая. Стычки либо с огнестрелом, либо рукопашные бои», — заявил недавний участник переговоров по обмену военнопленными, который лишился своего поста за критику действий нынешнего руководства Армении.

Фото: из личного архива Бориса Авакяна
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Фото: предоставлено Борисом Авакяном
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По словам Бориса Авакяна, ситуация обостряется в преддверии досрочных парламентских выборов в Армении, которые назначены на 20 июня.

«Ничего не закончилось. Только начинается всё. Идут провокации. Идёт продвижение на территорию Армении. У нас 20 июня выборы. Нынешнее руководство не в состоянии принимать решения. Страна раздираема оппозицией. Для Азербайджана — страшный сон, если на выборах побеждает основной оппонент Никола Пашиняна — Роберт Кочарян, который был вторым президентом. Тогда ситуация будет меняться очень резко», — добавил Авакян.

По словам бывшего сотрудника администрации НКР, из 62 пленных армянских военнослужащих, которые оказались в азербайджанском плену после войны осенью 2020 года, удалось вернуть из плена 8 человек. Теперь с учётом новых пленных количество удерживаемых армянских военнослужащих выросло до 60.

Тем временем в официальном сообщении министерства обороны Азербайджана утверждается, что пленённые армянские военные занимались диверсионной деятельностью.

«27 мая около 03:00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку прорваться на нашу территорию в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района армяно-азербайджанской государственной границы. В результате неотложных оперативных мер 6 военнослужащих противника, пытавшихся заминировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен. Сегодня утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники противника, в том числе танков. В результате принятых нами мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», — сказано в заявлении минобороны Азербайджана, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Информацию о минировании позже подтвердил премьер Армении Никол Пашинян.

«Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошел на нашей территории», — цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна с заседания правительства в четверг.

О новых стычках на границе Армении и Азербайджана стало известно весной 2021 года, спустя полгода после подписания соглашений о прекращении военных действий вокруг НКР. 20 мая премьер Армении Никол Пашинян заявлял о 600 военных Азербайджана, которые перешли государственную границу. 14 мая Пашинян заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

Итоги войны 2020 года ранее «Фонтанке» комментировал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, а политический кризис в Ереване — ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, кавказовед Сергей Маркедонов.

Фото: из личного архива Бориса Авакяна
Фото: предоставлено Борисом Авакяном

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Комментарии (5)

IvanSt
к сожалению, сторона, которая сдалась и приняла условия капитуляции, обречена на лишения и унижения. Может, конечно, и были в истории исключения из этого правила. После капитуляции все и правда "только начинается", просто уже в другой форме.
Modest_5e4ce41f7533b
Перемирие - не конец войны.
DEMOMON
А там несколько дней назад наоборот - армяне бычили на азеров. Вот. Ответочка прилетела.
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