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В Петербурге три дня подряд снижается число заболевших COVID-19. По России снова больше 9000 случаев

За прошедшие сутки в России выявили более девяти тысяч заболевших коронавирусом

Заболеваемость COVID-19 выросла по России, а в Петербурге, наоборот, продолжает снижаться.

За прошедшие сутки в России выявили еще 9 039 случаев коронавируса. Днем ранее их было 8 373. Больше всего новых заболевших в Москве — 3105 (накануне их было 2416).

Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место с 836 новыми случаями (вчера 839). В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали почти 27 тысяч человек. С начала пандемии в городе заболели 436 352 горожанина.

В России выявили уже 5 035 207 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 120 002, из которых 14 193 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 402 человек (31 в Петербурге).

В мире уже почти 168,4 миллиона случаев.

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