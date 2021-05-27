В Петербурге три дня подряд снижается число заболевших COVID-19. По России снова больше 9000 случаев

За прошедшие сутки в России выявили еще 9 039 случаев коронавируса. Днем ранее их было 8 373. Больше всего новых заболевших в Москве — 3105 (накануне их было 2416).



Петербург по суточной заболеваемости удерживает второе место с 836 новыми случаями (вчера 839). В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделали почти 27 тысяч человек. С начала пандемии в городе заболели 436 352 горожанина.

В России выявили уже 5 035 207 случаев коронавируса. Летальных исходов по стране зафиксировали 120 002, из которых 14 193 приходится на Петербург. За сутки коронавирус в России лишил жизни 402 человек (31 в Петербурге).