В Петербурге два дня подряд снижается заболеваемость COVID-19. По России опять наметился рост

В Петербурге, наоборот, наметился спад. За 24 часа в городе насчитали 839 инфицированных, а накануне их было 844. Спад заболеваемости в Петербурге наметился после 24 мая. До этого суточный прирост показывал рост.



За сутки в Северной столице на COVID-19 проверили 20157 человек. С начал пандемии в самом северном городе миллионнике насчитали 435 516 заболевших коронавирусом.

По России зафиксировали уже 5 026 168 случаев COVID-19, а число летальных исходов выросло до 119 600 (из них 14 162 в Петербурге). За сутки вирус унес еще 406 жизней (39 в Петербурге).