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В Петербурге два дня подряд снижается заболеваемость COVID-19. По России опять наметился рост

После небольшого спада в России вырос суточный прирост заболевших COVID-19

В России за последние 24 часа зафиксировали 8 373 новых случая коронавируса. Накануне этот показатель упал до 7 884. Об этом 26 мая сообщают в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Петербурге, наоборот, наметился спад. За 24 часа в городе насчитали 839 инфицированных, а накануне их было 844. Спад заболеваемости в Петербурге наметился после 24 мая. До этого суточный прирост показывал рост.

За сутки в Северной столице на COVID-19 проверили 20157 человек. С начал пандемии в самом северном городе миллионнике насчитали 435 516 заболевших коронавирусом.

По России зафиксировали уже 5 026 168 случаев COVID-19, а число летальных исходов выросло до 119 600 (из них 14 162 в Петербурге). За сутки вирус унес еще 406 жизней (39 в Петербурге).

В мире количество заболевших составляет уже 167,9 миллиона.

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Комментарии (18)

sench99
Каждый день, одно и то же,из пустого в порожнее..Полная дичь..Тряпки какие то, которые никому не нужны, вакцины..Перешли бы в закрытый чат с этими новостями..
fonbaronn
Фонтанка вы там уже между собой определитесь! То подъем то снижение. Хватит себя унижать нелепыми статьями.
Analyst
Фонтанка ежедневно публикует 2 цифры. Одна от штаба по коронавирусу, где цифры колеблются вокруг 800 заболевших в день. Вторая- от координационного совета, где уже выше 1500.
Я понимаю, что начальники врут, но зачем так бездарно?
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