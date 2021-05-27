Петербургские разработчики быстрой зарядки для электрокаров победили в конкурсе студенческих стартапов

Проект Powerplace — интеллектуальный силовой модуль для станций быстрой зарядки электромобилей — стал победителем финала конкурса студенческих стартапов EnergyHUB — startup competition, сообщили в пресс-службе Смольного. В качестве приза разработчики получат 1 млн рублей от компании «Газпром нефть» и сообщества энергетических клубов петербургских вузов.

Проект-победитель создан командой выпускников ИТМО и ЛЭТИ. «Фонтанка» недавно исследовала российский рынок электромобилей — он еще не так велик, но спрос растет.

Второе и третье место получили проекты команды ButaCorp (студенты СПбГТИ и МГТУ им. Баумана) за проект по производству бутанола из микроводорослей и стартап FoamPlastics (СПбГТИ) с технологией получения пенопластов из бытовых пластиковых отходов. Они также получили денежные призы от партнеров проекта. Оценивали проекты эксперты пяти российских венчурных фондов.



Всего же в первом сезоне конкурса EnergyHUB — startup competition, организованного при поддержке «Энерготехнохаба Петербург» и правительства Санкт-Петербурга, приняли участие более 50 студенческих стартапов из вузов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. В финал прошли три команды из СПбГТИ, а также проекты петербургских университетов ИТМО, ЛЭТИ, СПбПУ, ГУАП и СПбГМТУ. Столичные вузы были представлены студентами из МГТУ им. Баумана и объединенной командой из МГУ и ИТМО.



EnergyHUB — startup competition — это состязание стартапов, работающих в энергетической отрасли. Он запущен сообществом студенческих энергетических клубов вузов Петербурга для поддержки студенческого технологического предпринимательства. Проект планируется сделать ежегодным, старт второго сезона состязания состоится во втором полугодии 2021 года.

