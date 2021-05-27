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ДТП на Бабушкина попало на видео. Школьница показала на своём примере, к чему приводит спринт на дороге

Камеры зафиксировали, как в Петербурге девятиклассница быстро перебегает дорогу и попадает под машину.

ДТП с 14-летней девочкой и «Дэу Нексией», за рулём которой был 23-летний гражданин среднеазиатской республики, попало на видео. Ролик годится для демонстрации любителям перебегать улицу в неположенном месте.

«Фонтанка.ру»

На кадрах видно, как девятиклассница, не глядя по сторонам, выбегает на дорогу в районе дома № 50 по улице Бабушкина, минуя первый ряд машин. Её не замечает иностранец на «Дэу Нексии» во втором ряду и сбивает. Девочку от столкновения не спасла яркая курточка. Водитель тут же выходит из автомобиля, чтобы помочь ребёнку.

Полиция по факту ДТП проводит проверку.

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Комментарии (9)

Serg_I
Дарвин в действии...
xbgeneral
Там еще знак висит "Осторожно дети" так что с водителя будет повышенный спрос. Он должен был быть более бдительным.
DEMOMON
Но поднимать пострадавшего это конечно зашквар.
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