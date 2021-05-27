ДТП с 14-летней девочкой и «Дэу Нексией», за рулём которой был 23-летний гражданин среднеазиатской республики, попало на видео. Ролик годится для демонстрации любителям перебегать улицу в неположенном месте.
«Фонтанка.ру»
На кадрах видно, как девятиклассница, не глядя по сторонам, выбегает на дорогу в районе дома № 50 по улице Бабушкина, минуя первый ряд машин. Её не замечает иностранец на «Дэу Нексии» во втором ряду и сбивает. Девочку от столкновения не спасла яркая курточка. Водитель тут же выходит из автомобиля, чтобы помочь ребёнку.
Полиция по факту ДТП проводит проверку.