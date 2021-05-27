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На юго-востоке Петербурга иностранец сбил девятиклассницу, девочка госпитализирована

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Невском районе Петербурга. Под колёса «Дэу Нексии» угодила 14-летняя девочка.

Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, инцидент произошёл накануне у дома № 50 по улице Бабушкина. 23-летний гражданин Узбекистана не успел затормозить перед девятиклассницей, перебегавшей дорогу в неположенном месте.

Девочка была госпитализирована с различными травмами средней степени тяжести.

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