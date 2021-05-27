Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, инцидент произошёл накануне у дома № 50 по улице Бабушкина. 23-летний гражданин Узбекистана не успел затормозить перед девятиклассницей, перебегавшей дорогу в неположенном месте.
Девочка была госпитализирована с различными травмами средней степени тяжести.
На юго-востоке Петербурга иностранец сбил девятиклассницу, девочка госпитализирована
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Невском районе Петербурга. Под колёса «Дэу Нексии» угодила 14-летняя девочка.
Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, инцидент произошёл накануне у дома № 50 по улице Бабушкина. 23-летний гражданин Узбекистана не успел затормозить перед девятиклассницей, перебегавшей дорогу в неположенном месте.