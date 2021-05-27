FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
73.47р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Полиция проводит обыски у членов Либертарианской партии, один из них задержан

Силовики пришли с обысками к членам Либертарианской партии в Петербурге, Москве и Красноярске

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к членам Либертарианской партии России в Петербурге, Москве и Красноярске. Об этом утром 27 мая в своём Telegram-канале сообщила координатор «Открытки» Татьяна Усманова.

По данным Znak.com, в столице силовики наведались с обыском к члену федерального комитета ЛПР Игорю Евремову. Также они посетили квартиру, в которой жил пресс-секретарь партии Александр Гуд. В Красноярске обыск проводится у члена местного отделения ЛПР Ильи Даниленко. У кого обыск проходит в Петербурге, в сообщении не уточняется.

«ОВД.Инфо» пишет, что полиция также провела обыск у либертарианца Всеволода Осипова, после чего он был задержан. Все обыски проходят в рамках дела о перекрытии дорог на митинге 23 января.

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

ШIШ
Откуда берутся у нас всякие анархисты и либертарианцы ? В Кащенко день открытых дверей ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний