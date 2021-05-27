Полиция проводит обыски у членов Либертарианской партии, один из них задержан

По данным Znak.com, в столице силовики наведались с обыском к члену федерального комитета ЛПР Игорю Евремову. Также они посетили квартиру, в которой жил пресс-секретарь партии Александр Гуд. В Красноярске обыск проводится у члена местного отделения ЛПР Ильи Даниленко. У кого обыск проходит в Петербурге, в сообщении не уточняется.



«ОВД.Инфо» пишет, что полиция также провела обыск у либертарианца Всеволода Осипова, после чего он был задержан. Все обыски проходят в рамках дела о перекрытии дорог на митинге 23 января.

