Солнце сменится дождём. День города в Петербурге пройдёт классически

В четверг, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня — кратковременные дожди, местами гроза. День города Северная столица вновь отметит переменчиво.
Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер 27 мая в Петербурге будет дуть южный, юго-восточный умеренный со скоростью 1–3 метра в секунду. Температура воздуха ночью удерживалась в районе
Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет и составит 759 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 85%.
Ранее «Фонтанка» писала, что май-2021 в Петербурге признали самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений.