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Солнце сменится дождём. День города в Петербурге пройдёт классически

Во второй половине дня в Петербурге возможна гроза

В четверг, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня — кратковременные дожди, местами гроза. День города Северная столица вновь отметит переменчиво.

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер 27 мая в Петербурге будет дуть южный, юго-восточный умеренный со скоростью 1–3 метра в секунду. Температура воздуха ночью удерживалась в районе +6… +8, днём потеплеет до плюс 16–18 градусов.

Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет и составит 759 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 85%.

Ранее «Фонтанка» писала, что май-2021 в Петербурге признали самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений.

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