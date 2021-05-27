Солнце сменится дождём. День города в Петербурге пройдёт классически

В четверг, 27 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня — кратковременные дожди, местами гроза. День города Северная столица вновь отметит переменчиво.



Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер 27 мая в Петербурге будет дуть южный, юго-восточный умеренный со скоростью 1–3 метра в секунду. Температура воздуха ночью удерживалась в районе +6… +8 , днём потеплеет до плюс 16–18 градусов.

