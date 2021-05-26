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Время расправлять жабры. Май в Петербурге официально стал рекордсменом

В Петербурге зафиксировали «мокрый» рекорд

Петербург готовится отмечать 318-летие, а погода уже преподнесла своеобразный подарок. Май-2021 признали самым дождливым за всю историю инструментальных наблюдений.

Как сообщил «Фонтанке» главный петербургский синоптик Александр Колесов, 26 мая в Северной столице зафиксирован максимум по количеству выпавших за месяц осадков — их уже 345% от нормы.

Предыдущим рекордсменом был май-2003, когда в городе в сумме насчитали 127,2 мм осадков. Нынешний май уже вырвался вперёд на 4 мм и намерен нарастить отрыв: дождь идёт и будет идти в четверг, 28-го числа.

«Уже сегодня можно говорить о самом влажном мае в Санкт-Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений — 141 год», — рассказывает Колесов.

День города обещает быть тёплым, умеренно ветреным и мокрым.

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