Время расправлять жабры. Май в Петербурге официально стал рекордсменом

Как сообщил «Фонтанке» главный петербургский синоптик Александр Колесов, 26 мая в Северной столице зафиксирован максимум по количеству выпавших за месяц осадков — их уже 345% от нормы.



Предыдущим рекордсменом был май-2003, когда в городе в сумме насчитали 127,2 мм осадков. Нынешний май уже вырвался вперёд на 4 мм и намерен нарастить отрыв: дождь идёт и будет идти в четверг, 28-го числа.



«Уже сегодня можно говорить о самом влажном мае в Санкт-Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений — 141 год», — рассказывает Колесов.

