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Тепло, но по-прежнему мокро. Синоптики рассказали, какая погода ждёт петербуржцев в День города

Петербург встретит День города грозой

В День города температура воздуха в Петербурге возьмёт курс на повышение. Однако дожди никуда не уйдут, а местами к ним добавится гроза. Прогноз погоды на 27 мая со ссылкой на синоптиков даёт городское управление МЧС.

В течение четверга ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи, а также во второй половине дня пройдут дожди, местами возможна гроза.

Температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +9 градусов, в дневные — от +16 до +18 градусов. Порывы южного ветра не будут превышать десяти метров в секунду.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в этом году май готовится стать самым мокрым за всю историю погодных наблюдений. Жара придёт в город с наступлением календарного лета.

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