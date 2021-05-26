Тепло, но по-прежнему мокро. Синоптики рассказали, какая погода ждёт петербуржцев в День города

В течение четверга ожидается облачная с прояснениями погода. В начале ночи, а также во второй половине дня пройдут дожди, местами возможна гроза.



Температура воздуха в ночные часы составит от +7 до +9 градусов, в дневные — от +16 до +18 градусов. Порывы южного ветра не будут превышать десяти метров в секунду.



Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в этом году май готовится стать самым мокрым за всю историю погодных наблюдений. Жара придёт в город с наступлением календарного лета.

