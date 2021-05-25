Можно начинать гордиться: май в Петербурге готовится стать самым мокрым в истории

Последний для мая циклон пройдёт через Северо-Западный регион в среду и четверг 26–27-го числа. Он приближается к Ленинградской области и несёт очередные дожди. Ливней не ждут — предполагается, что поливать будет умеренно, но Петербургу хватит и этого.
Учитывая объёмы уже выпавших осадков, завтра днём готовятся фиксировать месячный максимум за всю историю наблюдений. «Месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — анонсирует Колесов.
Рекорд, похоже, будет с запасом, поскольку 27 мая в прогнозе по-прежнему кратковременные дожди. Ожидается, что общее количество осадков в городе на Неве превысит 350 % от средних многолетних значений.
Погода в последний весенний месяц была капризна: от холода и снега в начале месяца к середине резко изменилась в сторону жары и перекрытия максимальных температур. «Надо гордиться, что мы живем в такой исторический период и испытываем на себе очередные рекорды природы», — говорит Колесов, обнадёживая: осталось пережить последний циклон и дальше будет лучше.