Можно начинать гордиться: май в Петербурге готовится стать самым мокрым в истории

Последний для мая циклон пройдёт через Северо-Западный регион в среду и четверг 26–27-го числа. Он приближается к Ленинградской области и несёт очередные дожди. Ливней не ждут — предполагается, что поливать будет умеренно, но Петербургу хватит и этого.



Учитывая объёмы уже выпавших осадков, завтра днём готовятся фиксировать месячный максимум за всю историю наблюдений. «Месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — анонсирует Колесов.

