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Можно начинать гордиться: май в Петербурге готовится стать самым мокрым в истории

Новый циклон несёт Петербургу дождливый рекорд

Петербург ждёт новый циклон и абсолютный погодный рекорд. Об этом 25 мая сообщил «Фонтанке» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Последний для мая циклон пройдёт через Северо-Западный регион в среду и четверг 26–27-го числа. Он приближается к Ленинградской области и несёт очередные дожди. Ливней не ждут — предполагается, что поливать будет умеренно, но Петербургу хватит и этого.

Учитывая объёмы уже выпавших осадков, завтра днём готовятся фиксировать месячный максимум за всю историю наблюдений. «Месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений», — анонсирует Колесов.

Рекорд, похоже, будет с запасом, поскольку 27 мая в прогнозе по-прежнему кратковременные дожди. Ожидается, что общее количество осадков в городе на Неве превысит 350 % от средних многолетних значений.

Погода в последний весенний месяц была капризна: от холода и снега в начале месяца к середине резко изменилась в сторону жары и перекрытия максимальных температур. «Надо гордиться, что мы живем в такой исторический период и испытываем на себе очередные рекорды природы», — говорит Колесов, обнадёживая: осталось пережить последний циклон и дальше будет лучше.

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Комментарии (1)

hal9000
Я считаю что гордится можно только какими нибудь научными достижениями..например в области технических наук..например АвтоВАЗ придумал технологию покраски авто после которого машины нержавеют никогда..либо цены на бензин упали и каждый может заехать на АЗС и ему хотябы10 литров бесплатно дадут..а это разве повод для гордости??..нет конечно
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