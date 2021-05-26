В «Водоканале» объяснили причину появления фонтана на Выборгской набережной

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала» вечером 26 мая, в связи с предстоящими осадками на территории города выполняются работы по подготовке к приёму дождевой воды. Среди них — частичное открытие определённых точек системы водоотведения. Последнее необходимо для того, чтобы в ней не образовалось избыточного давления, которое привело бы к самопроизвольному открытию крышек. Одна из таких точек как раз расположена у дома 49 на Выборгской набережной.

Фонтан на Выборгской набережной Петербурга появился при подготовке городской системы водоотведения к дождям. Зрелищное шоу продолжалось всего полминуты.

«В данном месте соединяются два тоннельных канализационных коллектора, обеспечивающих водоотведение нескольких районов города одновременно, и в связи с поступлением в них значительного объёма поверхностных вод произошёл выход воздуха, содержащего частицы воды. На данный момент место выхода воздуха проверено, сети работают в штатном режиме», — добавил представитель предприятия.



По данным «Фонтанки», вода хлестала не более 30 секунд. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспортного затора, который ранее был вызван появлением внезапного фонтана, по состоянию на 23:30 уже не наблюдается.

