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Жители новостроек в Купчино больше десяти часов ждут света и воды. Их кабели разодрали ковшом

Электричество в ЖК на юге Петербурга обещают вернуть в течение суток

Несколько жилых домов во Фрунзенском районе Петербурга остались без электричества 26 мая. Хуже всего приходится тем, кто живёт повыше — вместе со светом они лишились воды.

На коммунальное бедствие «Фонтанке» пожаловались читатели с Будапештской улицы, 102. Электричество в их жилом комплексе пропало ещё до полудня и к вечеру так и не появилось.

«В доме 723 квартиры, 26 этажей. Лифты не работают, вода если и есть, то только на нижних этажах. Телефоны не зарядить, еду детям ходят греть в ближайшие магазины», — рассказывает читатель. Из той же высотки пишут, что сидят без воды и электричества с 11 часов утра, в службах никто ничего сказать не может.

ЖК на Будапештской введён в эксплуатацию в 2019 году, его обслуживает «Московский квартал». В управляющей компании коммунальные напасти объяснили нештатной ситуацией во время земляных работ в районе Малой Балканской и Дунайского проспекта.

«Произошла авария под мостом: экскаваторщик ковшом разодрал кабели. Наш дом и ещё несколько новостроек остались без электричества», — говорят в УК, добавляя, что сети в ведении РСК «РЭС», устранить последствия аварии обязались в течение суток. Как уточнили в разговоре с «Фонтанкой», пока вода поднимается только до десятого этажа, тем, кто выше не повезло.

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