Жители новостроек в Купчино больше десяти часов ждут света и воды. Их кабели разодрали ковшом

Несколько жилых домов во Фрунзенском районе Петербурга остались без электричества 26 мая. Хуже всего приходится тем, кто живёт повыше — вместе со светом они лишились воды.



На коммунальное бедствие «Фонтанке» пожаловались читатели с Будапештской улицы, 102. Электричество в их жилом комплексе пропало ещё до полудня и к вечеру так и не появилось.



«В доме 723 квартиры, 26 этажей. Лифты не работают, вода если и есть, то только на нижних этажах. Телефоны не зарядить, еду детям ходят греть в ближайшие магазины», — рассказывает читатель. Из той же высотки пишут, что сидят без воды и электричества с 11 часов утра, в службах никто ничего сказать не может.

