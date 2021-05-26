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Дипломаты проверяют информацию о задержании во Франции четверых выходцев из России по подозрению в терроризме

Посольство РФ во Франции проверяет информацию о задержании выходцев из России в департаменте Нижний Рейн в ходе антитеррористической операции. Об этом 26 мая вечером пишет РБК со ссылкой на диппредставительство.

Ранее французские СМИ сообщили о задержании четверых выходцев с Северного Кавказа по подозрению в терроризме. Как минимум трое из них, по предварительной информации, являются уроженцами Чечни. Задержанным от 16 до 18 лет, местные силовики считают, что они готовили теракт. Подробности дела пока неизвестны.

Отметим, в конце апреля полиция задержала в Нижнем Рейне и департаменте Пюи-де-Дом семерых человек по подозрению в терроризме. Большинство из них являлись представителями чеченской общины, шестеро родились в России, еще один — в Грузии. Расследование касалось возможного финансирования боевиков в Сирии. По предварительной информации, между двумя случаями нет прямой связи.

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