Петербуржцы стали свидетелями экстравагантного перехода проезжей части в центре города. Одетая не по погоде девушка преодолела несколько метров «зебры» в экспрессивном танце. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 26 мая.
Как видно на ролике, босоногая горожанка в необычном наряде спокойно начала движение по переходу через Невский проспект вместе с другими пешеходами. Однако, дойдя до его середины, внезапно стала выполнять гимнастические упражнения, которые затем перешли в нечто наподобие танца. Сделав круг, она застыла на одной ноге, после чего стала совершать резкие движения туловищем и руками. Девушка остановилась лишь тогда, когда загорелся красный сигнал светофора.
«Вот тебя плющит-то. Красота ты моя», — оценил её хореографию автор видео.
Судя по ещё одному ролику, снятому очевидцем в одном из залов дома Зингера, танцы на «зебре» также снимали на профессиональное оборудование. Возможно, это были съёмки для блога в Instagram или TikTok.
Молодые девы в неординарных ситуациях вторую неделю подряд становятся героинями новостей «Фонтанки». Ранее мы писали о рыжеволосой девушке, которая отправилась на вечернюю прогулку по историческим кварталам абсолютно голой. Позже стало известно, что заставило её появиться в таком виде в центре Петербурга.