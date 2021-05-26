Петербуржцы стали свидетелями экстравагантного перехода проезжей части в центре города. Одетая не по погоде девушка преодолела несколько метров «зебры» в экспрессивном танце. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки» вечером 26 мая.



Как видно на ролике, босоногая горожанка в необычном наряде спокойно начала движение по переходу через Невский проспект вместе с другими пешеходами. Однако, дойдя до его середины, внезапно стала выполнять гимнастические упражнения, которые затем перешли в нечто наподобие танца. Сделав круг, она застыла на одной ноге, после чего стала совершать резкие движения туловищем и руками. Девушка остановилась лишь тогда, когда загорелся красный сигнал светофора.

