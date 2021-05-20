Тайна голой девушки с рыжими волосами раскрыта. «Фонтанке» стало известно, что потянуло её в центр Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, после доставления в один из отделов полиции Центрального района в крови девушки нашли следы наркотического вещества. Своё путешествие она продолжила, отправившись в ближайшую городскую больницу.



Как ей удалось добраться до центра города и долго ли она бродила по историческим улицам — неизвестно. По информации нашего издания, девушке 17 лет, она проживает в Красном Селе. Судя по всему, её привлекают не все возможные реальности. Например, в виртуальной её присутствия «Фонтанка» не обнаружила.

