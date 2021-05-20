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Тайна голой девушки с рыжими волосами раскрыта. «Фонтанке» стало известно, что потянуло её в центр Петербурга

«Фонтанка» выяснила, почему по центру Петербурга гуляла голая девушка

Героиня ролика, которая накануне под прицелом камер без одежды прошлась по центру Петербурга, совершила вечерний променад под воздействием изменяющих сознание веществ. Психоделический опыт она получила раньше, чем ей исполнилось 18 лет.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, после доставления в один из отделов полиции Центрального района в крови девушки нашли следы наркотического вещества. Своё путешествие она продолжила, отправившись в ближайшую городскую больницу.

Как ей удалось добраться до центра города и долго ли она бродила по историческим улицам — неизвестно. По информации нашего издания, девушке 17 лет, она проживает в Красном Селе. Судя по всему, её привлекают не все возможные реальности. Например, в виртуальной её присутствия «Фонтанка» не обнаружила.

Юную особу в костюме Евы заметили накануне у площади Восстания в Петербурге. Откровенную прогулку в преддверии ливня и грозы она совершала абсолютно голая, но её прервали сотрудники полиции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

tsodd
То есть видео из основной новости с голой несовершеннолетней?
CassNeverhood
Да, эти голые наркоманы под «синтетикой» бродят.
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