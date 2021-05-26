Ремонт устоев. Биржевой мост в Петербурге могут закрыть на год и потратить на него 3,4 млрд

Конкурсная документация опубликована 26 мая, максимальная цена контракта — 3,4 млрд рублей. Из них на 2021 год заложены 172 млн, на 2022-й — 804. Основной объем — почти 1,4 млрд — на 2023 год. В перечне работ много категорий: от ремонта разводного механизма и опор до устройства мостового полотна. Есть отдельная строчка — ремонт устоев.
По условиям договора, работы, включая создание документации, начинаются с момента заключения контракта, но строительно-монтажная часть с ограничением движения — не ранее октября 2021 года. Рабочая документация должна быть готова в текущем году. Открыть автомобильное и пешеходное движение требуется не позднее 30 ноября 2022 года, закончить ремонт — к 5 мая 2023-го.
В 2019 году сообщалось, что мост начнут ремонтировать в 2020-м, «Мостотрест» не скрывал, что движение придется закрывать, так как необходимо полностью заменить дорожную одежду и вернуть все плиты в проектное положение — сейчас они деформированы. Что такое закрытие переправы на Васильевский остров, все могли оценить в 2016–2017 годах, когда ремонтировали Тучков мост, что ожидаемо привело к пробкам. Однако это было до ввода моста Бетанкура.