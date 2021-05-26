В Петербурге на 15% выросло количество больных коронавирусом

Суточная госпитализация также выросла с прошлой среды на 4,29%. Регистрация новых случаев COVID-19 увеличилась незначительно, на 0,81%. При этом на 18,64% упало количество выздоровевших за сутки (с 1427 до 1161). Всего под коронавирус и внебольничные пневмонии в Петербурге развернуто 5992 койки, из них свободны 895 (14,9%).



«Эпидемическая ситуация диктует необходимость всеобщей вакцинации для граждан 18 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19. В Петербурге созданы все условия для безопасной вакцинации горожан. Прививка доступна в любом районе города и бесплатна. Вакцинация является самым действенным фактором в борьбе со смертностью от COVID-19», — подчеркивают в межведомственном совете.

