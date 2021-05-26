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В Петербурге на 15% выросло количество больных коронавирусом

В Петербурге за последнюю неделю на 15% увеличилось количество активно больных коронавирусом: с 14 843 человек до 16 929. Об этом сообщается 26 мая в справке межведомственного координационного совета по борьбе с инфекцией при Смольном.

Суточная госпитализация также выросла с прошлой среды на 4,29%. Регистрация новых случаев COVID-19 увеличилась незначительно, на 0,81%. При этом на 18,64% упало количество выздоровевших за сутки (с 1427 до 1161). Всего под коронавирус и внебольничные пневмонии в Петербурге развернуто 5992 койки, из них свободны 895 (14,9%).

«Эпидемическая ситуация диктует необходимость всеобщей вакцинации для граждан 18 лет и старше, не имеющих медицинских противопоказаний к прививке от COVID-19. В Петербурге созданы все условия для безопасной вакцинации горожан. Прививка доступна в любом районе города и бесплатна. Вакцинация является самым действенным фактором в борьбе со смертностью от COVID-19», — подчеркивают в межведомственном совете.

Всего в Северной столице, по последним данным, привиты 665 943 человека, из них 559 976 полностью завершили цикл вакцинации. Ранее «Фонтанка» писала о том, сколько петербуржцев привили какой вакциной.

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Комментарии (5)

ПравдаСила
Мда... От 19 числа была аналогичная статейка про рост заболеваемости.
А по факту статистика с сайта СТОПКОРОНАВИРУС по Питеру иная. Понедельное снижение числа заболевших.
ДАТА 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05
выявлено заболевших 414 299 419 319 424 386 429 701 435 516
выздоровело 372 685 379 125 385 033 393 109 400 160
ИТОГО: 41 614 40 194 39 353 36 592 35 356
Число активных случаев с учётом умерших
28 460 26 809 25 727 22 711 21 194
Yuri_SPb
Навещал родителей, увидел, что даже по ТВ агитируют вакцинироваться. Все-таки потребители из россиян пока не очень, производители не довольны.
156817362
Главный разносчик барановируса- СМИ.
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