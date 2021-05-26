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Власти Петербурга раскрыли статистику по каждой из вакцин от коронавируса

Комитет по здравоохранению рассказал, сколько человек привились разными видами вакцин в Петербурге.

Ожидаемо, что большинство горожан вакцинированы препаратом «ГамКовидВак» — вакциной «Спутник V». Её первый компонент получили 648 776 человек. Вторая по популярности вакцина — «ЭпиВакКорона». Первым компонентом в городе привились 17 036 человек. Прививку вакциной «КовиВак», которая только-только поступила в Северную столицу, сделал 131 человек. Но судить о её популярности пока рано, ведь только с завтрашнего дня она будет доступна во всех районах города — в 40 пунктах вакцинации.

Всего в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают 23 выездные прививочные бригады — часть из них прививают в 15 мобильных пунктах вакцинации.

Ранее президент Владимир Путин высказал своё мнение о введении обязательной вакцинации против COVID-19 в России.

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