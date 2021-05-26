Испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь» завершил концерн «Калашников». Эффектная видеозапись, сделанная на полигоне Минобороны, опубликована на YouTube-канале концерна 26 мая.
В комментарии поясняется, что пуски ракетами производили с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Специалисты повысили вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличили стабильность в полете. При этом изменения не повлияли на тактико-технические характеристики ракеты.
Максимальная скорость ракет «Вихрь» составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800–10 000 метров, высота применения — 10–4000 метров. Ракета способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.