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«Калашников» показал испытания «Вихря». Ракеты по танкам пускали с вертолёта

Испытания усовершенствованных авиационных управляемых ракет «Вихрь» завершил концерн «Калашников». Эффектная видеозапись, сделанная на полигоне Минобороны, опубликована на YouTube-канале концерна 26 мая.

В комментарии поясняется, что пуски ракетами производили с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Специалисты повысили вероятность поражения цели при пусках на малую дальность и увеличили стабильность в полете. При этом изменения не повлияли на тактико-технические характеристики ракеты.

Максимальная скорость ракет «Вихрь» составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800–10 000 метров, высота применения — 10–4000 метров. Ракета способна пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

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Комментарии (6)

Karl_Ivanovich
Хоть на это Т-64 сгодились.
lamer
Первым красиво и четко в погон башни влупил.
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