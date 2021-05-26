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Студент из Петербурга признал насилие над похищенной девушкой и вспомнил об отце. Сохранить свободу тот не помог

Обвиняемый в насилии над уроженкой Коми в Петербурге арестован

Суд отправил в изолятор фигуранта уголовного дела о нападении на 19-летнюю девушку в Невском районе Петербурга. Обвиняемый признавался, просил о снисходительности и уповал на отца.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения Кириллу Старкову избрали 26 мая в Невском райсуде. Следствие настаивало, что место 22-летнего петербуржца, которому вменяют три статьи УК, за решёткой. Старков признал вину, пообещал не прятаться и попросил сохранить хотя бы относительную свободу — его внимания требует тяжелобольной отец.

Суд доводы защитника и фигуранта не убедили. Молодого человека отправили в следственный изолятор. Под стражей он пробудет по меньшей мере до 24 июля.

По версии следствия, второкурсник одного из городских вузов вечером 24 мая напал на 19-летнюю жительницу Архивной улицы. Согласно материалам дела, он зашёл за девушкой в лифт, угрозами и ножом заставил отдать ключи от автомобиля и на нём же вывез за три километра на парковку супермаркета, где принудил жертву к близости. Задержание студента попало на видео.

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Комментарии (6)

265868215
Видео задержания это замечательно. А где видео преступления с парковки ? О_+
265961685
фамилия подозреваемого появилась, а комменты (в т.ч. мои) об одностороннем освещении неоднозначного события- пропали.
Почём нынче комяки платят за заказуху, "Фъ"?
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