Студент из Петербурга признал насилие над похищенной девушкой и вспомнил об отце. Сохранить свободу тот не помог

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, меру пресечения Кириллу Старкову избрали 26 мая в Невском райсуде. Следствие настаивало, что место 22-летнего петербуржца, которому вменяют три статьи УК, за решёткой. Старков признал вину, пообещал не прятаться и попросил сохранить хотя бы относительную свободу — его внимания требует тяжелобольной отец.
Суд доводы защитника и фигуранта не убедили. Молодого человека отправили в следственный изолятор. Под стражей он пробудет по меньшей мере до 24 июля.
По версии следствия, второкурсник одного из городских вузов вечером 24 мая напал на 19-летнюю жительницу Архивной улицы. Согласно материалам дела, он зашёл за девушкой в лифт, угрозами и ножом заставил отдать ключи от автомобиля и на нём же вывез за три километра на парковку супермаркета, где принудил жертву к близости. Задержание студента попало на видео.