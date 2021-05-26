Камеры видеонаблюдения зафиксировали задержание 22-летнего петербуржца, которого жительница Коми обвинила в изнасиловании.
На кадрах видно, как около двух часов ночи 25 мая на улице Пятилеток паркуется машина с оперативниками. Сотрудники правоохранительных органов выходят и вскоре возвращаются с молодым человеком, чьи руки закованы в наручники. Это и есть второкурсник одного из городских вузов, который, со слов пострадавшей, покусился на её честь.
19-летняя приезжая из Коми рассказала сотрудникам, что в понедельник вечером она зашла в лифт дома на Архивной, где живёт. За ней вошел парень. Под угрозой ножа он заставил её отдать ключи от машины «Киа», посадил её в салон и увез за три километра на парковку «Перекрестка». Там, уверяет 19-летняя, он её изнасиловал. При этом пострадавшая смогла назвать имя обидчика.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера, похищении человека и разбое. По данным «Фонтанки», в анамнезе у подозреваемого есть непогашенная судимость за наркотики. В октябре 2018 года он был осуждён на 3 года условно с аналогичным испытательным сроком.