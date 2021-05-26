Российский опытно-технологический малый космический аппарат «Аист-2Д», находящийся на высоте 490 км от поверхности Земли, утром в среду, 26 мая, сфотографировал Луну в момент, когда она подошла к Земле на самое близкое в этом году расстояние — данное явление называют суперлунием. Это было зафиксировано в 04:52 мск, сообщили в Роскосмосе.
Суперлунием астрономы называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, однако близкие совпадения этих двух моментов случаются довольно редко.
Ранее «Фонтанка» писала, что 26 мая земляне могут наблюдать полное лунное затмение. Оно началось в 12:45 и продлится до 15:53 мск. Полная фаза лунного затмения продолжалась 14 с половиной минут. Небесное явление могли видеть жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки и Чукотки и прилегающих к ним территорий. Полные и частные фазы также наблюдались на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. Петербуржцы оказались лишены возможности увидеть полное лунное затмение, поскольку в городе в этот момент уже был день.