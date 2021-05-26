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Депутаты Петербурга попросили Лаврова оказать помощь арестованной в Минске Софии Сапеге

Муниципальные депутаты Петербурга 26 мая обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом оказать консульскую помощь арестованной в Минске россиянке Софии Сапеге. Об этом сообщает пресс-служба движения «Объединенные демократы».

Депутаты напомнили главе внешнеполитического ведомства, что Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам позволяет России подать запрос о выдаче своего гражданина и расследовать дело уже на родине.

«Мы, члены Совета ассоциации независимых депутатов Санкт-Петербурга, призываем министерство иностранных дел России незамедлительно предоставить консульскую помощь Софии Сапега. Мы также требуем безотлагательной встречи российского консула в Минске с Софией Сапега. Предлагаем присоединиться к нашему обращению депутатам всех уровней», — говорится в тексте обращения (сохранен авторский текст. — Прим. ред.) .

Письмо подписали замглавы МО «Гавань» Сергей Кузин, депутаты МО «Владимирский» Ксения Лаврова, МО «Васильевский» Алексей Касаткин, МО «Морской» Ольга Галкина, МО «Пороховые» Денис Евдокимов, МО «Малая Охта» Василий Кунин, а также народные избранники Фёдор Грудин (МО «Правобережный») и Сергей Самусев (МО № 15).

Рейс Ryanair, следовавший из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании.
Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софию Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков. Россиянка арестована.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «блестящей спецоперацией». Глава МИД Великобритании назвал случившееся циничным угоном самолёта, Латвии — государственным терроризмом.
В списке авиаперевозчиков, которые не летают над Белоруссией, уже более 10 компаний, включая KLM, Lufthansa, SAS, LOT, Wizz Air и Air Baltic. Не пускают на свою территорию белорусские самолеты Франция и Великобритания.

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Комментарии (5)

nuga
Вот они российские протасевичи во власти,за своего просят единым фронтом.Узник Коклюгин их не интересует ,который томится в тюрьме,
266034260
Интересный титул - независимые и даже демократы, а по маляве так подельники ходера и прочих. Сапег и ее подобных надо уничтожать под корень и батька, надеюсь, это сделает. Надо помнить историю. Из за таких Россия получила февраль 1917 и его последствия.
Кони Анатолий Ф.
Мне одному кажется странным, что Протасевича, который прятался в Польше, жил на польские денежки, действовал в интересах Польши, сопровождает девица хоть и с российским паспортом, но явно польскими корнями (у таких "россиян" почти у всех есть польские паспорта).
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