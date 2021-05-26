Депутаты Петербурга попросили Лаврова оказать помощь арестованной в Минске Софии Сапеге

Муниципальные депутаты Петербурга 26 мая обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом оказать консульскую помощь арестованной в Минске россиянке Софии Сапеге. Об этом сообщает пресс-служба движения «Объединенные демократы».



Депутаты напомнили главе внешнеполитического ведомства, что Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам позволяет России подать запрос о выдаче своего гражданина и расследовать дело уже на родине.

«Мы, члены Совета ассоциации независимых депутатов Санкт-Петербурга, призываем министерство иностранных дел России незамедлительно предоставить консульскую помощь Софии Сапега. Мы также требуем безотлагательной встречи российского консула в Минске с Софией Сапега. Предлагаем присоединиться к нашему обращению депутатам всех уровней», — говорится в тексте обращения (сохранен авторский текст. — Прим. ред.) .