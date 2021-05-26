В День города, 27 мая, на Дворцовой площади установят рекорд России

В честь дня рождения Петербурга 27 мая на Дворцовой площади планируется установить рекорд России по одновременному чтению газеты. Акцию в рамках начавшегося в городе ежегодного Книжного салона проведёт издание «Комсомольская правда». Её специальный выпуск по случаю праздника на главной площади Северной столицы будут читать горожане и гости города.
Как сообщили организаторы мероприятия, в этот же день на главной сцене Книжного салона «КП» подготовила выступления театральных и цирковых коллективов и любимых героев детей — Фиксиков. Гостей ждут викторины, розыгрыши и ценные подарки. Программа продлится с 12:00 до 14:00.
Вся программа праздника будет транслироваться в эфире Радио «Комсомольская правда», где пройдёт радиомарафон «318 причин любить Петербург». 10 часов ведущие и звёздные гости будут обсуждать, за что можно любить или ненавидеть Северную столицу. В эфире марафона соберутся актёры Михаил Боярский, Андрей Ургант, Андрей и Илья Носковы, блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков, писатели Андрей Константинов и Андрей Кивинов, сатирик Семён Альтов, комик Антон Борисов и многие другие.
Кульминацией вечера в 20:00 станет концерт Максима Леонидова и Николая Кочнева «ШиZzлонг» на радио «КП в Петербурге».