В День города, 27 мая, на Дворцовой площади установят рекорд России

В честь дня рождения Петербурга 27 мая на Дворцовой площади планируется установить рекорд России по одновременному чтению газеты. Акцию в рамках начавшегося в городе ежегодного Книжного салона проведёт издание «Комсомольская правда». Её специальный выпуск по случаю праздника на главной площади Северной столицы будут читать горожане и гости города.



Как сообщили организаторы мероприятия, в этот же день на главной сцене Книжного салона «КП» подготовила выступления театральных и цирковых коллективов и любимых героев детей — Фиксиков. Гостей ждут викторины, розыгрыши и ценные подарки. Программа продлится с 12:00 до 14:00.

