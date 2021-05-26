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Водители второй раз за день не поделили площадь на севере Петербурга, а на Парашютной перевернули автомобиль

ДТП с «перевертышем» и парный случай собирают пробки на севере Петербурга

Два ДТП затрудняют движение транспорта на севере Петербурга днем 26 мая. Одна авария — с «перевертышем», другая исполняет закон парных случаев. Второе столкновение попало на видео.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Парашютной улице, у пересечения с Шуваловским проспектом, легковой автомобиль перевернулся на крышу. Проезжавшая мимо машина скорой остановилась рядом, вероятно, узнать, требуется ли помощь, после чего поехала дальше. Это стандартная практика в таких ситуациях.

Чуть ранее на Светлановской площади столкнулись Range Rover и, предположительно, Mitsubishi ASX, пишут в группе. Британский внедорожник вмял оппоненту правый бок, развернув и загнав кроссовер одним колесом на газон. О пострадавших не сообщается.

Причем, как видно на записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», столкновение стало вторым подряд: в момент ДТП на перекрестке уже стояли две не поделивших проезд машины.

Похожее ДТП этим утром произошло на Комендантской площади. Там кроссовер Audi Q7 влетел в бок редкому Nissan Skyline.

Движение в районе места ДТП затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на Парашютной собрался затор со стороны Долгоозерной улицы к перекрестку с Шуваловским проспектом. На Светлановской площади плотно и без аварии, и она лишь ухудшает ситуацию.

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