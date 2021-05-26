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Редкий Nissan разбили в ДТП на Комендантской площади. Удар в бок от Audi с ребенком в салоне засняла камера

Nissan Skyline разбили в ДТП на севере Петербурга

Немолодой представитель немецкого автопрома намял бока куда более старому и редкому «японцу» в Приморском районе Петербурга утром 26 мая. Водители не разъехались на площади.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Комендантской площади столкнулись Audi Q7 и Nissan Skyline модели то ли R33, то ли R34. По словам Леонида, водитель кроссовера «на полной скорости влетел на перекресток, протаранив «Ниссан». Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения. На записи видно, что Skyline ехал с площади прямо в сторону Гаккелевской — на приличной скорости, но в потоке, — а Q7 вылетел с улицы Ильюшина. Обе машины от удара вынесло на островок безопасности, «Ниссан» еще и развернуло на 180 градусов.

О пострадавших не сообщается. На фото видно, что в салоне «Ауди» находился ребенок. Nissan Skyline — довольно редкий автомобиль — получил серьезные повреждения: ему изрядно вмяло правый бок.

Авария затруднила движение на Комендантской площади. По данным «Яндекс.Пробок», небольшой, но плотный затор образовался на подъезде к месту ДТП на Гаккелевской улице.

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Комментарии (13)

bebop
Это покушений на убийство, он вообще не тормозил!
А если бы вместо ниссана был мотоцикл?
AlBerkut
Синему хетчбеку реально повезло...
В 5 сантиметрах от замеса, но не участник😎
мухомор
удивительное рядом пруль и не виноват.
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