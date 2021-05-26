Немолодой представитель немецкого автопрома намял бока куда более старому и редкому «японцу» в Приморском районе Петербурга утром 26 мая. Водители не разъехались на площади.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Комендантской площади столкнулись Audi Q7 и Nissan Skyline модели то ли R33, то ли R34. По словам Леонида, водитель кроссовера «на полной скорости влетел на перекресток, протаранив «Ниссан». Момент столкновения попал на видео с камеры наблюдения. На записи видно, что Skyline ехал с площади прямо в сторону Гаккелевской — на приличной скорости, но в потоке, — а Q7 вылетел с улицы Ильюшина. Обе машины от удара вынесло на островок безопасности, «Ниссан» еще и развернуло на 180 градусов.