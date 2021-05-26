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«Ждать больше нечего». Тихановская анонсировала новую волну протестов в Белоруссии

Светлана Тихановская: Оппозиция готовится к новой активной фазе давления на режим Лукашенко

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии рассказала о планах оппозиции.

«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — написала 26 мая Светлана Тихановская в своем Tеlеgram-канале.

По ее словам, режим Александра Лукашенко превратился в «черное пятно» на мировой карте. Тихановская подчеркнула, что Белоруссия оказалась «на грани тотальной изоляции».

Бывший кандидат на выборах президента потребовала освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы.

Победитель президентских выборов по версии ЦИК Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 26 мая, предупредил о том, что его противники «перешли от организации бунтов к этапу удушения».

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Комментарии (46)

lamer
Оригинально она хочет бороться с "террором". Массовыми беспорядками, призывами к санкциям, диверсиями. Так кто тут террорист?
nuga
Скоро к Тихановской придут Боширов и Петров,договорится тётка кухарка.У белорусских силовиков руки длинные,дамочка испугалась .Хрен ей,а не протесты,время ушло,инициатива перехвачена законной властью.
265916485
Вот же попала баба! Жарила котлетки, вела бложик, а теперь приходится ишачить на аглицкую разведку)
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