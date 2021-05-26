«Ждать больше нечего». Тихановская анонсировала новую волну протестов в Белоруссии

Бывший кандидат на выборах президента Белоруссии рассказала о планах оппозиции.
«Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — написала 26 мая Светлана Тихановская в своем Tеlеgram-канале.
По ее словам, режим Александра Лукашенко превратился в «черное пятно» на мировой карте. Тихановская подчеркнула, что Белоруссия оказалась «на грани тотальной изоляции».
Бывший кандидат на выборах президента потребовала освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы.
Победитель президентских выборов по версии ЦИК Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 26 мая, предупредил о том, что его противники «перешли от организации бунтов к этапу удушения».