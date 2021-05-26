«Мы будем очищать его от загрязнений, накопленных за зимний сезон. Памятник находится в центре города. Здесь много машин. Также Медный всадник — излюбленное место для птиц. Реставраторы будут работать по утвержденной методике: моющее средство с нейтральным pH нанесут кистями на поверхность, а потом смоют распыленной струей воды», — сообщила журналистам руководитель службы по текущему уходу и содержанию памятников Екатерина Макеева.

Она также сообщила, что до помывки памятник осмотрели. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако в этом году Медного всадника ждет реставрация. Она приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет праздноваться в 2022 году. Сама статуя императора будет расчищена, а также проведена реставрация постамента.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Скульптор Фальконе отлил первого российского императора из бронзы.



Статуя Петра I высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.



Как писала «Фонтанка», сезон помывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля — начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города Санкт-Петербурга. В начале недели чистоту наводили у Казанского собора, там отмывали статуи Кутузову и Барклаю-де-Толли.

