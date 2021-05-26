FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В мыле и пене. Медного всадника в Петербурге помыли перед Днем города, а потом его ждет реставрация

Медного всадника ждет реставрация к юбилею со дня рождения Петра I.

Особым и торжественным днем назвали сотрудники Музея городской скульптуры 25 мая. В этот день специалисты провели традиционную помывку памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.

«Мы будем очищать его от загрязнений, накопленных за зимний сезон. Памятник находится в центре города. Здесь много машин. Также Медный всадник — излюбленное место для птиц. Реставраторы будут работать по утвержденной методике: моющее средство с нейтральным pH нанесут кистями на поверхность, а потом смоют распыленной струей воды», — сообщила журналистам руководитель службы по текущему уходу и содержанию памятников Екатерина Макеева.

ПоделитьсяПоделиться

Она также сообщила, что до помывки памятник осмотрели. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако в этом году Медного всадника ждет реставрация. Она приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет праздноваться в 2022 году. Сама статуя императора будет расчищена, а также проведена реставрация постамента.

Первый скульптурный монумент в Петербурге и вообще в России был торжественно открыт на Сенатской площади 7 августа 1782 года. Скульптор Фальконе отлил первого российского императора из бронзы.

Статуя Петра I высотой 10,4 м находится на гранитном основании, материалом для которого послужил гигантский природный камень.

Как писала «Фонтанка», сезон помывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля — начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города Санкт-Петербурга. В начале недели чистоту наводили у Казанского собора, там отмывали статуи Кутузову и Барклаю-де-Толли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний