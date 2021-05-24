Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 24 мая, около 8 утра сотрудники Музея городской скульптуры специальными средствами отмывали сначала созданный по проекту архитектора Стасова памятник генерал-фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, а потом и монумент графу Кутузову.
Работу осуществляют сотрудники службы по текущему уходу музея.
Сезон промывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля — начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города Санкт-Петербурга. Затем продолжают согласно утверждённому плану, в который входят памятники, нуждающиеся в промывке, а также памятники, посвящённые памятным и юбилейным датам.