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Чистое утро для полководцев. В Петербурге моют памятники у Казанского собора

Фото: У Казанского собора моют памятники перед Днём города

Ранние пешеходы смогли увидеть, как памятникам Кутузову и Барклаю-де-Толли на Казанской площади устроили «чистый понедельник».

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 24 мая, около 8 утра сотрудники Музея городской скульптуры специальными средствами отмывали сначала созданный по проекту архитектора Стасова памятник генерал-фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, а потом и монумент графу Кутузову.

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Работу осуществляют сотрудники службы по текущему уходу музея.

Сезон промывок памятников начинается с наступлением плюсовой температуры (конец апреля — начало мая) и продолжается до конца сентября. Традиционно реставраторы начинают работы с подготовки памятников к празднованию Дня Победы и Дня города Санкт-Петербурга. Затем продолжают согласно утверждённому плану, в который входят памятники, нуждающиеся в промывке, а также памятники, посвящённые памятным и юбилейным датам.

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