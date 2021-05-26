Токсовский тоннель на КАД сузят на два дня из-за ремонта

В связи с проведением дорожного ремонта на КАД временно изменится схема движения в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо км 31+433) на развязке с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса.



Как сообщили 26 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», между секциями № 7 и № 8 в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 29 и 30 мая перекроют первую полосу движения по направлению из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Там будут проводить работы по восстановлению мастичного деформационного шва на железобетонной плите проезжей части. При этом движение по южному транспортному отсеку — из Петербурга в Ленобласть будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам, уточнили в ведомстве.

