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Токсовский тоннель на КАД сузят на два дня из-за ремонта

Из-за дорожного ремонта изменится схема движения в Токсовском тоннеле КАД

В связи с проведением дорожного ремонта на КАД временно изменится схема движения в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо км 31+433) на развязке с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса.

Как сообщили 26 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», между секциями № 7 и № 8 в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля 29 и 30 мая перекроют первую полосу движения по направлению из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Там будут проводить работы по восстановлению мастичного деформационного шва на железобетонной плите проезжей части. При этом движение по южному транспортному отсеку — из Петербурга в Ленобласть будет осуществляться штатном режиме, по двум полосам, уточнили в ведомстве.

Все работы будут проводиться в период с 09:00 до 21:00. На время перекрытия одной полосы по второй оставшейся свободной для движения введут ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Напомним, что в настоящий момент на КАД из-за дорожных работ перекрыт один из съездов на развязке с Пулковским шоссе.

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