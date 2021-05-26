Токсовский тоннель на КАД сузят на два дня из-за ремонта

В связи с проведением дорожного ремонта на КАД временно изменится схема движения в Токсовском тоннеле (внутреннее кольцо км 31+433) на развязке с автодорогой Санкт-Петербург — Матокса.
Как сообщили 26 мая в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», между секциями
Все работы будут проводиться в период с 09:00 до 21:00. На время перекрытия одной полосы по второй оставшейся свободной для движения введут ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
Напомним, что в настоящий момент на КАД из-за дорожных работ перекрыт один из съездов на развязке с Пулковским шоссе.