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Жителям Якутии дали разъяснения по поводу обязательной вакцинации

Руководителям организаций в Якутии разрешили отстранять от работы отказавшихся от прививки сотрудников

Вакцинация от коронавируса в Якутии становится обязательной как для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, так и для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Как пишет 26 мая РИА Новости, к сегодняшнему утру данный релиз был удалён с сайта ведомства, однако у агентства сохранилась копия документа.

«В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление (...) Согласно этому постановлению прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечёт за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ № 825 от 15.07.1999», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что руководитель организации может отстранить отказавшихся от вакцинации работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены.

25 мая стало известно, что первый регион России — Якутия — сделал вакцинацию от коронавируса обязательной и ввел штрафы для работодателей за непривитых сотрудников.

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Комментарии (19)

lamer
А мне пофиг, я привился.
Олег З
Это отсебятина какая то, пусть тогда кого заставляют выдают письменные гарантии на то что с этим человеком ничего не случиться и страховку в пару лямов, а так досвидос.
Norge
Окно овертона распахнулось - немыслимое и противоестественное стало правильным и необходимым. Дальше премия за сведения об уклоняющихся, пятиминутки ненависти и введение уголовной ответственности.
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