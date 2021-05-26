Жителям Якутии дали разъяснения по поводу обязательной вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Якутии становится обязательной как для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, так и для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Как пишет 26 мая РИА Новости, к сегодняшнему утру данный релиз был удалён с сайта ведомства, однако у агентства сохранилась копия документа.

