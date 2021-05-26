«Переменная солнечность». На Петербург идёт новый циклон

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в Северной столице 26 мая будет дуть восточный, юго-восточный умеренный, днём местами порывы сильного — до 10–12 метров в секунду. Температура ночью и рано утром в городе удерживалась в районе +6… +8 , в течение дня воздух прогреется до плюс 12–14 градусов.



Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм ртутного столба. Влажность воздуха к вечеру увеличится до 88%.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге ждут новый циклон и абсолютный погодный рекорд.

