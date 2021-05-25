Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало инструкцию по получению и использованию персонифицированной карты зрителя (FAN ID, паспорт болельщика), для посещения матчей футбольного Евро-2020.
В материалах показали, как выглядит FAN ID и отметили, что карты, полученные для поездки на чемпионат мира-2018 и Евро-2020 до решения о переносе действовать не будут.
Также можно оформить паспорт болельщика в электронном виде. Въехать на территорию России по FAN ID можно многократно, начиная с 0:00 29 мая до 23:59 2 июля. Выехать можно с 0:00 29 мая до 23:59 12 июля.
Подробнее с инструкцией можно ознакомиться на сайте Росавиации на русском и английском языках.
Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».