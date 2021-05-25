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Росавиация рассказала иностранным болельщикам, как попасть на Евро-2020 в Петербург без визы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало инструкцию по получению и использованию персонифицированной карты зрителя (FAN ID, паспорт болельщика), для посещения матчей футбольного Евро-2020.

В материалах показали, как выглядит FAN ID и отметили, что карты, полученные для поездки на чемпионат мира-2018 и Евро-2020 до решения о переносе действовать не будут.

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Также можно оформить паспорт болельщика в электронном виде. Въехать на территорию России по FAN ID можно многократно, начиная с 0:00 29 мая до 23:59 2 июля. Выехать можно с 0:00 29 мая до 23:59 12 июля.

Подробнее с инструкцией можно ознакомиться на сайте Росавиации на русском и английском языках.

Матчи Евро-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал. График игр смотрите на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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