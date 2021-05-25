Информация о розыске Тихановской исчезла из базы российского МВД

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская исчезла из базы данных о разыскиваемых лицах МВД России. Об этом 25 мая сообщает РБК.
О том, что она оказалась в базе российского ведомства, стало известно прошлой осенью. В Министерстве внутренних дел РФ объяснили это тем, что соответствующие списки формируются на основании соглашения о взаимоотношениях ведомств двух стран. Тихановская прокомментировала эти сведения так: «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России».
Позже стало известно, что экс-кандидат в президенты Белоруссии является фигурантом уголовного дела о создании экстремистского формирования, которое Генпрокуратура республики возбудила в декабре прошлого года. Кроме того, по поручению ведомства СК возбудил уголовное дело в отношении членов координационного совета оппозиции по статье о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а весной этого года подал документы на экстрадицию Тихановской.
Лидер белорусской оппозиции уехала из страны после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, вновь победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Сразу после закрытия участков в Минске в других городах начались масштабные акции протеста, которые продолжались всю осень 2020 года.