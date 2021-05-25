Информация о розыске Тихановской исчезла из базы российского МВД

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская исчезла из базы данных о разыскиваемых лицах МВД России. Об этом 25 мая сообщает РБК.

О том, что она оказалась в базе российского ведомства, стало известно прошлой осенью. В Министерстве внутренних дел РФ объяснили это тем, что соответствующие списки формируются на основании соглашения о взаимоотношениях ведомств двух стран. Тихановская прокомментировала эти сведения так: «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России».