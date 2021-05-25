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В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер наела завтраков на 300 евро в месяц

Продукты для семьи финского премьера обходятся налогоплательщикам в 300 евро (почти 27 тысяч рублей) в месяц, выяснила 25 мая газета Iltalehti.

«Налогоплательщики платят за завтраки [премьер-министра] Санны Марин.<...> Законность закупки сомнительна», — пишет издание. Согласно финскому законодательству, премьер получает от государства квартиру, в которой не платит за коммунальные услуги. Кроме того, необходимый главе кабинета министров персонал оплачивается также налогоплательщиками. Однако покупка продуктов в законе не упоминается.

По данным издания, в месяц на завтраки для премьера уходит почти 300 евро. Журналисты долго не могли получить комментарий от самой Санны Марин. Позже она отметила, что подобная практика закупки продуктов была и у ее предшественников. «Лично я не участвовала в процессе принятия решений по этому вопросу», — заявила она журналистам.

Это не первый коррупционный скандал, в котором оказывается замешан финский премьер. Предшественник Марин центрист Юха Сипиля был обвинен в том, что компания его родственников Katera Steel выиграла тендер на полмиллиона евро от государственного концерна Terrafame. Проверка канцлера юстиции факта коррупции не выявила.

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Комментарии (13)

Vladiv
Почувствуйте разницу! Разгорается скандал из-за суммы в 300 евро. У нас исчезнет Фонд Национального Благосостояния - никто и не заметит.
kоt-obormot
Сколько там бабаВаля за счет бюджета в Совете Федерации нажирала в свою хлеборезку?
Павел Михайлов
Это вы не видели цены в меню столовой Смольного.
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