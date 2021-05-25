В Финляндии разгорается коррупционный скандал: премьер наела завтраков на 300 евро в месяц

«Налогоплательщики платят за завтраки [премьер-министра] Санны Марин.<...> Законность закупки сомнительна», — пишет издание. Согласно финскому законодательству, премьер получает от государства квартиру, в которой не платит за коммунальные услуги. Кроме того, необходимый главе кабинета министров персонал оплачивается также налогоплательщиками. Однако покупка продуктов в законе не упоминается.

По данным издания, в месяц на завтраки для премьера уходит почти 300 евро. Журналисты долго не могли получить комментарий от самой Санны Марин. Позже она отметила, что подобная практика закупки продуктов была и у ее предшественников. «Лично я не участвовала в процессе принятия решений по этому вопросу», — заявила она журналистам.



Это не первый коррупционный скандал, в котором оказывается замешан финский премьер. Предшественник Марин центрист Юха Сипиля был обвинен в том, что компания его родственников Katera Steel выиграла тендер на полмиллиона евро от государственного концерна Terrafame. Проверка канцлера юстиции факта коррупции не выявила.