FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

1530 заболевших за сутки: альтернативная статистика показала рекорд в Петербурге

Госпитализация, число новых случаев коронавируса и количество активных пациентов — все показатели указывают на бурное развитие пандемии в Петербурге, сообщили в Смольном.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета, 25 мая, по сравнению с прошлым вторником, на почти 9% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр больных занесли рекордные 1530 случаев за сутки. В официальной статистике оперштаба тем временем снижение до 844 заболевших за день. На 6% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 270 человек. А число активных больных в городе за неделю увеличилось на почти 16,5% — их уже 16 755 человек.

Число свободных коек сокращается. Если за счет открытия «Ленэкспо» и больницы им. Семашко временно удалось поднять число свободных коек до требуемых Минздравом 20%, то теперь их 15,7%. Для новых больных доступны 942 койки.

«Если вы чувствуете симптомы острого респираторного заболевания, обязательно вызовите врача на дом. Самостоятельный визит в поликлинику или любое перемещение по городу с симптомами ОРВИ представляют опасность для вашего здоровья и здоровья окружающих», — рекомендуют в совете и призывают петербуржцев в прививочные пункты.

За весь период вакцинации Петербурге прививку получили 659 тысяч человек. Из них 556 тысяч завершили цикл полностью. Запасов вакцины в Северной столице хватит еще на 156 тысяч жителей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний