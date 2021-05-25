1530 заболевших за сутки: альтернативная статистика показала рекорд в Петербурге

Как говорится в справке межведомственного координационного совета, 25 мая, по сравнению с прошлым вторником, на почти 9% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях. В федеральный регистр больных занесли рекордные 1530 случаев за сутки. В официальной статистике оперштаба тем временем снижение до 844 заболевших за день. На 6% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За день в больницы увезли 270 человек. А число активных больных в городе за неделю увеличилось на почти 16,5% — их уже 16 755 человек.

Число свободных коек сокращается. Если за счет открытия «Ленэкспо» и больницы им. Семашко временно удалось поднять число свободных коек до требуемых Минздравом 20%, то теперь их 15,7%. Для новых больных доступны 942 койки.

«Если вы чувствуете симптомы острого респираторного заболевания, обязательно вызовите врача на дом. Самостоятельный визит в поликлинику или любое перемещение по городу с симптомами ОРВИ представляют опасность для вашего здоровья и здоровья окружающих», — рекомендуют в совете и призывают петербуржцев в прививочные пункты.

За весь период вакцинации Петербурге прививку получили 659 тысяч человек. Из них 556 тысяч завершили цикл полностью. Запасов вакцины в Северной столице хватит еще на 156 тысяч жителей.