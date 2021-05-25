Поездка в каршеринговом «Ниссане» по Васильевскому острову закончилась для молодого петербуржца в спецприёмнике. Практический экзамен в автошколе пройдёт без него.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 25 мая мировой судья судебного участка № 18 признал Михаила Букреева виновным в управлении автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Пьяную поездку по дворам в районе Васильевского острова он не отрицал.
Букреев объяснил, что в ночь на вторник пил виски с приятелем-музыкантом, у которого и родилась «дурная идея» поснимать видеоролики на машине. «Ниссан Кашкай» оформили через приложение на имя матери Букреева. Из двух часов аренды прокатались почти полтора, но на пересечении Мичманской и Кораблестроителей попались полиции.
Кроме 20-летнего водителя и двух его друзей — студентов 18 и 19 лет, в машине нашли два предположительно охолощенных пистолета. Снять видео в образе gangsta boys компания не успела, уточняет «Дорожный инспектор».
30 мая Букреева ждут в автошколе, но на практический экзамен он не попадёт. Суд назначил ему административный арест сроком на 12 суток.