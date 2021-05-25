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Коронавирус отнимает память у молодых переболевших

В Петербурге 20 тысяч человек ждут реабилитации с постковидными осложнениями

Всем, кто перенес коронавирус, необходимо начинать восстановление как можно раньше. Сейчас в нем нуждается более 20 тысяч пациентов в Петербурге, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Необходимость посткоронавирусной реабилитации нам была понятна уже в первую волну: осложнения после COVID-19 — частое явление. К сожалению, последствия вируса могут быть самыми разными — от фиброза легких и инсульта до неврологических нарушений, к которым относят расстройства сна, хроническую усталость, потерю обоняния и вкусовых ощущений, а также депрессивные состояния. Нередким явлением стало нарушение памяти. Причем на это жалуются относительно молодые люди, в возрасте от 35 до 50 лет», — написал он 25 мая во «Вконтакте».

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По его словам, реабилитацию можно пройти амбулаторно — получить рекомендации на приеме, либо в условиях дневного стационара. В стационар принимают 42 районные поликлиники, а также в Консультационно-диагностическом центре № 1. Пройти восстановительное лечение можно в больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, больнице № 2, санатории «Пансионат Восток-6», больнице им. Семашко и Мариинской больнице.

«У нас есть возможность предоставить восстановительное лечение всем петербуржцам, перенесшим COVID-19. С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тысяч пациентов, из них в стационарах — 4 тысячи. Получить помощь можно совершенно бесплатно при наличии полиса ОМС. Будьте внимательны к своему здоровью, не игнорируйте симптомы и не откладывайте необходимое лечение», — посоветовал Эргашев.

Как бесплатно получить реабилитацию после коронавируса и сколько это стоит в частных учреждениях? Читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

guess
Очередная спекулятивная пугалка. Зайдите в любой проектный институт или любую контору, где в штате 100% персонал с в/о и полноценной интеллектуальной нагрузкой. Никакого апокалипсиса беспамятства там нет и в помине. Люди работают, как и до того, как перенесли ковид.
А вот у местных диванных докторов наук возможно и появились проблемы, но только от того, что уже как целый год у них задействована одна единственная область мозга, которая отвечает за страх))
264958451
У нас есть возможность предоставить восстановительное лечение всем петербуржцам, перенесшим COVID-19. Получить помощь можно совершенно бесплатно при наличии полиса ОМС - ((ожидание))

Что пришли если ничего не болит?? Если болит - пейте Найс ((реальность))
alexadmin
О, у меня тоже пост-ковидные осложнения. Уже лет 20 как.
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