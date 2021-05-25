Всем, кто перенес коронавирус, необходимо начинать восстановление как можно раньше. Сейчас в нем нуждается более 20 тысяч пациентов в Петербурге, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Необходимость посткоронавирусной реабилитации нам была понятна уже в первую волну: осложнения после COVID-19 — частое явление. К сожалению, последствия вируса могут быть самыми разными — от фиброза легких и инсульта до неврологических нарушений, к которым относят расстройства сна, хроническую усталость, потерю обоняния и вкусовых ощущений, а также депрессивные состояния. Нередким явлением стало нарушение памяти. Причем на это жалуются относительно молодые люди, в возрасте от 35 до 50 лет», — написал он 25 мая во «Вконтакте».